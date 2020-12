부산시, 해넘이·해맞이 명소 산과 공원 출입 통제

2020년 12월 31일 낮 12시부터 새해 1월 1일 오전 9시까지

주요 산 정상, 전망대·공원, 호안도로 공원, 등산·산책로 공영주차장도



[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 코로나19 확산을 막기 위해 해넘이와 새해 해맞이 기간인 31일 낮 12시부터 1월 1일 오전 9시까지 주요 산림과 공원 출입이 통제된다.

부산시는 해넘이·해맞이 장소 밀집을 막기 위해 ▲봉래산 정상, 금정산 쌍계봉, 백양산 불웅령, 장산 정상, 천마산 전망대, 금정산 고당봉 등 6개 산을 통제한다.

또 ▲암남공원 전망대, 중앙공원 충혼탑, 황령산 봉수대와 전망대, 이기대공원 오륙도스카이워크, 동백공원 누리마루, 달음산 공원 등 6개 공원도 통제된다.

통제 기간 주요 지점에 출입 금지선과 현수막을 설치하고 계도요원을 배치해 출입 상황을 관리하며, 시와 구·군이 합동으로 현장 점검반을 편성해 시민의 협조를 구할 계획이다.

해당 기간 공원 내 행사도 금지하며, 호안도로 인근 공원도 폐쇄하고 등산로, 산책로 주변 공영주차장도 운영하지 않는다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr