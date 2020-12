'논문 표절 의혹' 설민석 "머리 숙여 사죄…모든 방송 하차하겠다"

29일 석사논문 표절 의혹 휩싸여

표절 검증 사이트 분석 결과 표절률 52% 달해

설민석 "교육자로서 안일한 태도로 임했다"

[아시아경제 임주형 기자] 석사논문 표절 의혹이 제기된 역사강사 설민석이 "머리 숙여 사죄한다"고 사과를 전했다.

설민석은 29일 오후 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "금일 보도된 석사 논문 표절 사태로 많은 분들께 불편과 심려를 끼쳐드려 죄송하다"면서 이같이 밝혔다.

이어 "논문을 작성함에 있어 연구를 게을리하고, 다른 논문들을 참고하는 과정에서 인용과 각주 표기를 소홀히 했음을 인정한다"며 "변명의 여지 없이 저의 과오"라고 설명했다.

그러면서 "교육자로서, 역사를 공부하는 사람으로서 안일한 태도로 임했다"라며 "보내주셨던 과분한 기대와 신뢰에 미치지 못해 참담한 심정이다"라고 토로했다.

설민석은 현재 출연 중인 모든 방송에서 하차하겠다고 밝혔다. 그는 "책임을 통감해 출연 중인 모든 방송에서 하차한다"라며 "겸손한 마음으로 다시 더 배우고 공부하겠다"고 말했다.

이날 연예매체 '디스패치'는 설민석이 지난 2010년 연세대 교육대학원 석사 논문으로 제출한 '한국 근현대사 교과서 서술에 나타난 이념 논쟁연구'가 높은 표절률을 보였다고 보도했다.

해당 논문을 논문 표절 검증 사이트 '카피킬러'에 입력해 분석한 결과, 표절률 52%를 보인 것으로 확인됐다는 것이다. 특히 이 석사논문에 적힌 총 747개 문장 가운데 187개 문장은 표절률 100%를 기록한 것으로 나타났다.

한편 설민석은 최근 진행한 한 방송에서 정보를 잘못 전달했다는 이른바 '역사 왜곡 논란'에 휩싸이기도 했다. 그는 지난 19일 방송된 tvN 교양 프로그램 '설민석의 벌거벗은 세계사'에 출연해 이집트 역사에 대해 설명했는데, 이를 두고 곽민수 한국 이집트학연구소장이 "사실관계가 자체가 틀린 게 너무 많다"고 비판을 쏟아낸 것이다.

곽 소장은 지난 20일 자신의 페이스북에 쓴 글에서 "사실관계가 틀린 게 너무 많아서 하나하나 언급하기가 힘들고, 지도도 다 틀렸다"면서 "제가 자문한 내용은 잘 반영이 안 돼 있는 것 같기도 하고, 그냥 보지 마시라"며 이같이 말했다.

논란이 커지자 설민석은 지난 22일 유튜브 채널에서 "제가 부족하고 모자라서 생긴 부분"이라며 "더 잘하라는 채찍질로 여기고 더 성실하고 더 열심히 준비하는 모습 보여드리도록 하겠다"고 고개를 숙였다.

한편 설민석은 지난 2010년 EBSi 역사강사로 활동했다. 또 그는 tvN '설민석의 벌거벗은 세계사', MBC 예능 프로그램 '선을 넘는 녀석들' 등에 출연하며 대중에 이름을 알려왔다.

