[아시아경제 박종일 기자] 중랑구(구청장 류경기)는 29일 두레이앤씨(회장 백경태)로부터 따뜻한 겨울나기 성품을 전달받았다.

두레이앤씨는 김치(10Kg) 100박스(금 500만 원 상당)을 구에 전달했다.

전달된 성품은 서울사회복지공동모금회를 통해 지역 내 어려운 이웃의 겨울나기를 위해 사용될 예정이다.

두레이앤씨는 또 지난달 17일에도 백미 20Kg 100포, 라면 40개입 100박스를 기탁하는 등 더불어 따뜻한 중랑을 만드는 데 큰 힘이 되고 있다.

류경기 중랑구청장은 “따뜻한 겨울나기 사업에 꾸준히 성품을 후원해주신 두레이앤씨에 감사드린다”며 “보내주신 성품은 지역 내 어려운 주민들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 잘 전달할 것”이라고 말했다.

