속보[아시아경제 임주형 기자] 경기 고양시는 고양 미소아침요양병원 관련 확진자가 18명 추가됐다고 29일 밝혔다.

이 중 3명은 미소아침요양병원 종사자이며 나머지 15명은 입소자이다.

이 요양병원에서는 지난 14일 종사자 1명이 처음 양성 판정된 이후 입소자와 종사자의 확진이 잇따라 이날까지 누적 확진자가 101명으로 늘었다

보건 당국은 확진자의 동선과 접촉자를 확인하는 등 역학조사를 벌이고 있다.

