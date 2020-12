순천시, 올해 세계측지계 시범사업 국토교통부장관 표창

세계측지계 변환업무에 기여한 공로 인정 우수기관 선정

[아시아경제 호남취재본부 이형권 기자] 순천시(시장 허석)는 국토교통부가 주관하는 올해 세계측지계 시범사업에서 우수기관으로 선정돼 국토교통부장관 기관표창을 받았다.

순천시는 내년 세계측지계 좌표체계 전면시행에 앞서 올해 세계측지계 변환사업을 시범운영하여 세계측지계 기준 도면에 의한 지적측량 및 지적공부 정리를 선제적으로 추진해 세계측지계 변환업무에 기여한 공로를 인정받았다.

시는 시내 37만 필지에 대하여 세계측지계 좌표변환을 완료하고, 변환성과의 정확도 및 기존 측량성과 유지를 위하여 재변환 및 검증을 실시하여 세계측지계변환 품질 향상을 위해 노력했다.

세계측지계 변환사업은 지역측지계 기준의 지리적위치로 등록된 지적공부를 세계측지계 기준의 지리적위치로 변환하는 업무로, 100년 전 동경원점을 기준으로 측량 제작되어 한반도의 위치가 남동쪽으로 실제보다 약 365m 벗어나 있는 문제점이 해소된다.

지적공부가 세계측지계로 변환되어도 지적(임야)도에 등록된 경계는 변하지 않고 도면상의 위치만 남동쪽으로 365m 이동하게 되며, 실제 토지의 위치와 권리면적, 소유권과 그 이외의 권리관계는 변동이 없다.

순천시 관계자는 “세계측지계 변환사업으로 지적공부와 항공사진 등 타 공간정보와의 불일치가 해소되어 토지의 소유권리 관계 확인 등 공간정보를 통한 시민의 생활편익이 증대되고, 공간정보의 활성화에 큰 기여를 할 것으로 기대하고 있다.”고 전했다.

호남취재본부 이형권 기자 kun5783@asiae.co.kr