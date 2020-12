진주시, 논개시장 공영주차장 임시 선별진료소 운영

28일에서 29일까지, 전통시장 상인 대상 전수검사 시행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 감염에 취약한 중앙동 전통시장 상인 2000여명을 대상으로 임시 선별진료소를 설치해 선제적 전수 진단검사에 들어갔다고 29일 밝혔다.

임시 선별진료소는 논개시장 공영주차장에 설치돼 28에서 29일까지 오전 10시부터 오후 3시까지 운영하며, 검사 및 지원인력 19명이 투입됐다.

이번 검사는 중앙시장, 논개시장, 청과시장 상인회의 적극적인 협조로 원활히 진행됐다.

조규일 시장은 “방역 최일선에서 고생하는 진료소 직원들을 비롯한 의료진에 깊은 감사를 드린다”며 “경기 침체의 어려움과 감염 불안으로 이중고를 겪고 있는 전통시장 상인들께서 더욱 힘내시길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr