광주상의, 코로나19 장기화로 ‘비대면 교육’ 확대 시행

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 광주상공회의소는 지난 28일 지역 근로자들의 직무역량 함량을 위해 비대면을 병행한 집체 교육을 실시했다고 29일 밝혔다.

광주상의는 지난해까지 일반교육을 통해 세무?회계 8개 과정, 인사?노무 9과정 등 25회, 순회교육은 총 67회 실시해 3600여 명 근로자의 직무능력 향상 및 지역기업의 인적 경쟁력 강화에 이바지했다.

하지만 올해는 코로나19 장기화로 인해 집체교육은 교육과정 15개, 순회교육은 57회로 축소 진행해 2200여 명의 근로자가 교육을 수료했다.

특히 집체교육 중 기업현장 일선에서 꼭 필요한 ‘인사노무관리의 핵심쟁점’과 ‘계정과목별 지출증명서류와 회계, 세무처리 실무’ 등 2개 과정은 온라인 교육으로 전환해 110여 명의 근로자가 교육을 수료한 바 있다.

광주상의는 비대면 교육에 대한 수요가 늘어나자 지난 9월부터 에듀에이컴퍼니와 함께 온라인 법정 의무교육 5개 과정을 개설해 무료로 19개사, 2200여 명의 근로자가 교육을 받을 수 있도록 운영했다.

코로나19 장기화에 대응하고자 온라인 교육과정을 적기에 신설해 교육 공백을 최소화했을 뿐만 아니라 전문 강사진으로 구성된 현장 실무 중심의 맞춤형 교육과정을 개설해 중소기업들이 인적 경쟁력을 강화할 수 있도록 지원한 것이다.

강조병 광주상의 회원사업본부장은 “코로나19 장기화로 온라인 방식의 비대면 교육에 대한 수요가 높아지고 있다”며 “온라인 교육과정 확대를 통해 기업체 임직원들의 직무역량을 강화하는데 힘쓸 계획”이라고 말했다.

