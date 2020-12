"동부구치소 내 확진자 1명 27일 사망…기저질환 치료 이력"(상보)

[아시아경제 김흥순 기자] 서울동부구치소 내 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 수용자 가운데 첫 사망자가 발생했다.

29일 중앙방역대책본부(방대본)에 따르면 동부구치소에서 수감생활 중 코로나19 확진 판정을 받은 A씨가 지난 27일 사망했다. 곽진 방대본 환자관리팀장은 "사망자는 원래 지병이 있어 구치소에 들어온 이후로도 구치소 내 의료시설에서 지병에 관련된 치료를 지속해 왔다"며 "그러던 중 전수검사를 통해서 코로나19 감염이 확인됐고 이후에 외부 병원으로 이송돼 치료를 받다가 사망했다"고 말했다.

질병관리청은 현재 A씨의 사망 원인을 조사 중이다. 이곳 관련 확진자는 추적검사 중 233명이 추가로 확인돼 이날 기준 누적 762명으로 늘었다. 수용자가 720명이고 종사자(21명)와 가족(20명), 지인(1명) 등이 확진 판정을 받았다.

