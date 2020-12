이아이디-이트론 "아시아나항공, 완제 러시아백신 항공운송"

[아시아경제 유현석 기자] 이아이디 이아이디 093230 | 코스피 증권정보 현재가 328 전일대비 4 등락률 +1.23% 거래량 34,159,302 전일가 324 2020.12.29 14:28 장중(20분지연) 관련기사 어디까지 갈까요? LG전자! 주가상승의 비밀! 속! 시원하게 말씀드립니다.《시선집중》 급상승 예측 종목 긴급 입수, 지금 무료 확인하세요‘큰손’들의 1순위! ‘ㅇㅇㅇㅇ’ 딱! 오늘만 드립니다! close 와 이트론 이트론 096040 | 코스닥 증권정보 현재가 293 전일대비 1 등락률 +0.34% 거래량 19,014,779 전일가 292 2020.12.29 14:28 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-24일이아이디-이트론, 러시아 백신 생산 한국코러스에 200억 투자《시선집중》 허걱! 전문가들은 이미 이 종목들 매수하고 있었다 close 이 200억원을 투자해 지분 16.7%를 보유한 러시아 백신 수탁 생산 업체의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 수송이 본격화됐다.

아시아나항공에 따르면 한국코러스가 생산한 코로나19 백신 스프트니크V 완제품이 29일 10시20분 인천 모스크바행 화물기 OZ795편으로 운송됐다. 스프투니크V 코로나19 백신은 러시아가 개발한 것으로 이 백신의 위탁생산 업체인 지엘라파(GL Rapha)의 자회사인 한국코러스가 국내에서 생산중이다. 스프투니크V의 러시아 수송은 지난 25일에 이어 이번이 2번째다.

지엘라파는 러시아 국부펀드인 러시아직접투자펀드(RDIF)와 1억5,000만회분 규모의 스푸트니크V 백신 공급계약을 체결했다. 서울 영등포구에 소재한 지엘라파는 의약품 생산·연구개발 업체인한국코러스를 2007년 11월 자회사 형태로 인수하면서 제약·바이오 시장에 진출했고 이번 러시아 백신 생산과 공급은 자회사인 한국코러스가 맡고 있다. 한편 이아이디와 이트론은 이달 중순 ‘스푸트니크 코러스 1호’ 조합 출자에 대한 이사회 결의를 완료하고 22일 200억원 규모의 출자금 지급을 완료했다.

이번 러시아향 스푸트니크V 백신은 백신은 영하 20°C로 보관 운송이 필요해 생산공장에서 아시아나항공 인천화물터미널, 항공기, 모스크바 화물터미널에 이르는 운송 전 과정의 콜드체인 유지에 각별한 주의를 기울인 것으로 알려졌다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr