日기업인 10명 중 7명 "美바이든, 대중 제재 완화 기대"

주요 141개 기업 대표 대상 설문조사 결과

[아시아경제 정현진 기자] 일본 기업인들이 내년 1월 조 바이든 미국 차기 행정부의 출범을 계기로 대중 제재는 완화하고 동맹국간 관계는 강화하는 등 사업 환경 전반이 개선될 것이라는 기대감을 드러내고 있다.

29일 니혼게이자이신문이 일본의 주요 기업 141곳의 회장·사장 등을 대상으로 실시한 설문조사 결과 '바이든 정부가 대중 제재를 완화해야한다'고 답한 비중이 68.2%로 집계돼 '현상 유지'(30.7%)를 두배 이상 크게 웃돌았다. 세부적으로는 중국 제품에 대한 추가 관세 부과를 완화해야한다는 답변이 72.3%로 가장 많았고, 중국인에 대한 비자 발급 제한을 풀어야한다는 응답도 59.2%로 높은 편이었다.

한 제지 대기업 CEO는 "중국 경제 둔화로 소비가 줄면서 중국에서의 재고는 늘고 상품 가격은 떨어지고 있다"고 말했다. 히로타 야스히토 아식스 사장은 "미·중 경제마찰 완화가 세계 경제에 긍정적 영향을 줄 것"이라고 말했다.

바이든 차기 행정부의 개별 정책에 대해서는 국가간 협력이나 환경 대책에 대해 긍정적으로 평가하고 있었다. 응답자의 70.2%가 '파리 기후협약 복귀'를 지지한다고 밝혔으며, '동맹국과의 관계 강화'는 66%, '향후 4년간 2조달러 규모의 환경인프라 투자'도 61.7%의 지지를 받았다. 닛카쿠 아키히로 도레이 사장은 "전기자동차나 재생가능에너지 등의 사회 구현을 가속화하면서 (자사의) 첨단기술·소재의 기여 확대를 기대한다"고 말했다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파에 내년으로 연기된 도쿄올림픽·패럴림픽 개최에 대해서는 '내년 여름에 개최해야한다'는 답변이 90.1%로 압도적이었다. 올림픽에 따른 경제적 효과가 코로나19 이전에 비해서는 크게 줄겠지만 심리적 측면에서 긍정적 효과를 기대할 수 있을 것이라는 의견이 있었다.

