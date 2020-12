국민의힘, 민주당에 '백신 긴급현안질의' 요구

[아시아경제 임춘한 기자] 국민의힘은 29일 더불어민주당을 향해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 확보 관련 국회 긴급현안질의를 요구했다.

주호영 국민의힘 원내대표는 이날 국회에서 열린 원내대책회의에서 "문재인 대통령은 어제 2월 중 첫 (백신) 접종이 시작될 수 있다고 했는데, 정은경 질병관리청장은 상황에 따라 달라질 수 있다고 해서 국민들이 언제쯤 백신이 조달되고 면역이 가능한 것인지 의문"이라며 “이번 임시국회 중에 이런 의문을 해소하고 정부가 주장해온 투명한 행정을 확인하기 위해 긴급현안질의를 할 것을 민주당에 제안한다”고 밝혔다.

주 원내대표는 “정부의 책임 있는 사람들이 나와 확실하게 어떻게 백신이 계약이 돼있고, 조달되고, 수급될지 밝혀주길 바란다”며 “1월 8일까지의 남은 (임시국회) 의사일정 중 긴급현안질의가 꼭 이뤄질 수 있도록 하겠다”고 덧붙였다.

주 원내대표는 "코로나19 종결자는 백신의 조기수급과 집단 면역밖에 없다는 게 전문가들의 의견"이라며 "(국민의힘은) 정부의 무능과 대응 잘못으로 백신 수급에 문제가 생기고 늦어지는 데 대한 우려를 표시해왔다"고 말했다.

