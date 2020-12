[아시아경제 성기호 기자] 쌍용자동차가 협력업체의 부품 납품 거부로 이틀간 문을 닫았던 평택공장의 가동을 일단 부분 재개했다.

쌍용차 관계자는 29일 "평택공장 라인은 적정 재고로 부분 가동 중"이라며 "부품 협력사와는 협의를 계속 진행하고 있다"고 전했다.

앞서 쌍용차는 현대모비스(헤드램프)와 S&T중공업(차축 어셈블리), LG하우시스(범퍼), 보그워너오창(T/C 어셈블리), 콘티넨탈오토모티브(콤비 미터) 등 5개 협력사의 납품 거부로 24일과 28일 이틀간 평택공장의 생산을 중단했다.

이중 현대모비스와 S&T중공업은 이날부터 부품 공급을 재개하기로 했으나 나머지 업체들은 아직 납품 재개를 결정하지 않은 상태다. 쌍용차는 나머지 협력사들과 협의를 지속해 이날 오후 공장 가동 여부 등을 결정할 예정이다.

