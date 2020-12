[굿모닝 증시]"오늘 배당락 영향에도 코스피 부담 크지 않을 것"

[아시아경제 이민지 기자] 배당금을 받을 기회가 사라지는 배당락일이지만 29일 국내 증시는 큰 변동성을 보이지 않을 것이란 의견이 나온다. 위험자산에 대한 선호가 지속되고 있는 만큼 배당락 와중에도 낙폭이 상당분 제한될 것이란 판단에서다.

증권가에선 한국거래소가 제공한 배당락지수에 따르면 코스피는 전일 대비 1.58%(44.27포인트) 가량 낮아진 2764.33포인트로 개장할 것으로 예상하고 있다. 이날 코스피가 44포인트가량 하락한다고 하더라도 실질적으론 손해가 아니라는 의미다.

◆정인지 유안타증권 연구원 = 거래소에서 제공하는 배당락 지수에 따르면 44포인트 낮게 지수가 출발할 것으로 예상된다. 다만 2010년 12월 이후 작년까지 이론 배당락과 지수의 실제 배당락은 차이를 보였다. 이론적인 평균 배당락 지수는 ?1.42%였지만 실제 지수가 기록한 배당락 평균치는 ?0.38%였다. 실제 배당락은 이론 배당락보다 작게 나타났다는 의미다. 코스닥지수도 마찬가지다. 지수는 2010년 말 이후로 지난해까지 배당락일 시가가 전일 종가보다 높았다.

코스닥지수의 경우 배당락 이후 이전 고점 대를 돌파하느냐에 따라 중장기적인 흐름의 변화를 추정할 수 있을 것으로 보인다. 과거의 사례를 보면 일반적으로 약세를 보였던 코스닥지수가 예상을 깨고 상승하는 흐름을 보였을 경우, 배당락을 이후 주가 변동 여부가 향후 지수의 방향성을 결정했기 때문이다.

앞서 코스닥지수는 2005년 12월과 2017년 12월 두 차례 4분기에 강한 상승세를 보였는데, 2006년 초에는 2005년의 고점을 넘지 못한 채 조정 폭을 확대해 나갔다. 반면 2018년에는 직전 고점 대를 돌파해 단기 상승세를 이어나갔다. 현재 코스닥지수의 고점 대는 954.34포인트로 배당락을 이후 지수의 상단 돌파 여부에 따라 중장기적인 흐름의 변화 가능성을 살펴볼 수 있을 것으로 관측된다.

◆서정훈 삼성증권 연구원=미국 증시는 28일(현지 시간) 추가 부양책 통과가 확정되면서 3대 지수 모두 상승 마감했다. S&P500지수는 전일 대비 0.87% 상승했고 다우지수(0.68%)와 기술주 중심은 나스닥지수(0.75%) 모두 올랐다. 유럽증시도 브렉시트 협상 타결 효과로 강세를 보였다. 독일 닥스지수는 이날 1.4% 올랐고, 프랑스 CAC 지수는 1.2%의 오름세를 나타냈다. 범유럽지수인 스톡스50 지수는 0.91% 상승했다.

트럼프 대통령이 반대를 해왔던 부양책 법안에 최종 서명을 단행하고 내년도 예산안을 함께 통과시키면서 행정부의 셧다운 우려가 해소된 점이 영향을 준 것으로 분석된다. 이번 법안에는 전 국민 현금 지급안과 추가 실업수당, 세입자 지원 등이 포함됐다.

이에 따라 미국 증시에선 시가총액 상위종목에 이름을 올린 대형 기술주들이 대부분 오름세를 나타냈다. 애플이 3.58% 상승한 가운데 아마존(3.5%), 페이스북(3.6%), 알파벳(2.3%), 마이크로소프트(1.0%)도 상승했다. 경제활동 재개 수혜 주들도 오름세를 보였는데 백화점업체 메이시스(8.5%), 크루즈업체 카니발(4.2%)등도 강세를 보였다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr