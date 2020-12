[아시아경제 박선미 기자] 서울 동부구치소에서 수용자 233명이 추가로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

28일 법무부에 따르면 2차 검사에서 음성 판정을 받은 서울 동부구치소 수용자 1689명에 대해 3차 코로나19 전수 검사를 진행한 결과 수용자 233명이 추가로 양성 판정을 받았다. 이번 검사로 코로나19 확진 판정을 받은 동부구치소 직원과 수용자는 총 748명으로 늘었다.

이들이 어떤 경로로 코로나19에 감염됐는지는 현재까지 확인되지 않았다. 법무부는 일단 이들 확진자를 15개 수용동에 코호트(동일집단) 격리했다.

