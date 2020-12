▶ 김상태씨 별세, 김준(SK이노베이션 대표이사 사장)·현중(삼성전자 상무)·정연씨 부친상, 이소영(호서대 교수)·안지선씨 시부상 = 28일, 삼성서울병원 장례식장 17호실, 발인 30일 오전 9시 30분. 02-3410-3151~3

