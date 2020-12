[아시아경제 임혜선 기자] 케이씨에스 케이씨에스 115500 | 코스닥 증권정보 현재가 6,080 전일대비 160 등락률 -2.56% 거래량 182,877 전일가 6,240 2020.12.28 15:30 장마감 관련기사 케이씨에스, 키오스크(KIOSK) 테마 상승세에 5.0% ↑[e 공시 눈에 띄네]코스닥-26일케이씨에스, 현대카드와 45억원 규모 승인시스템 교체 계약 close 는 우정사업본부 우정사업정보센터와 우체국 차세대 종합금융시스템 구축 관련 계약을 체결했다고 28일 공시했다. 계약금액은 57억원이다. 이는 최근 매출액 대비 14.5%에 해당한다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr