"헤이트스피치 심사해달라"…日기반 시민단체, DHC회장 신고

[아시아경제 정현진 기자] 한국인 비하 표현으로 물의를 빚은 일본 화장품업체 DHC의 요시다 요시아키 회장에 대해 현지 시민단체가 오사카시에 '헤이트스피치'로 그의 글을 심사해달라고 신고했다.

28일 교도통신에 따르면 일본 오사카시에 사무소를 둔 시민단체 '코리아NGO센터' 곽진웅 대표이사는 이날 오사카시에 헤이트스피치 억제를 목적으로 하는 오사카시 조례에 따라 논란을 일으킨 요시다 회장의 글을 심사해달라고 요청했다.

헤이트스피치 억제를 위한 오사카시 조례의 심사 대상은 오사카시에서 이뤄진 표현 활동이나 오사카 시민에 관련된 표현 활동으로 한정돼 있어, 실제 심사 대상인지에 대한 검토가 필요하다고 오사카시가 밝힌 것으로 전해졌다. 시민단체 측은 DHC 직영점이 오사카에도 있는 만큼 심사 대상에 포함될 것으로 보는 것으로 알려졌다.

앞서 지난달 요시다 회장은 DHC 온라인 판매 사이트에 올린 글에서 건강보조식품 경쟁사인 산토리와 자사를 비교하면서 "산토리의 광고에 기용된 탤런트는 어찌 된 일인지 거의 전원이 코리아(한국·조선) 계열 일본인이다. 그래서 인터넷에서는 '존토리'라고 야유당하는 것 같다"고 썼다. 또 "DHC는 기용한 탤런트를 비롯해 모든 것이 순수한 일본 기업"이라고 덧붙였다.

요시다 회장이 사용한 '존토리'라는 표현은 재일 한국·조선인 등을 멸시하는 표현에 산토리를 합성한 표현이다. 이 글이 알려지면서 트위터에서는 "#차별기업 DHC의 상품은 사지 않습니다"는 해시태그를 붙인 항의가 이어졌다.

