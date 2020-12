영국발 변이 국내유입…모든 입국자 '격리해제 전 검사' 추진(상보)

[아시아경제 조현의 기자] 영국발(發) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 바이러스가 국내에서도 처음 발견된 가운데 정부가 모든 입국자에 대해 '격리해제 전 진단검사'를 추진하기로 했다.

윤태호 중앙사고수습본부(중수본) 방역총괄반장은 28일 온라인 백브리핑에서 "코로나19 바이러스가 거의 발생하지 않는 국가 외에 대부분 국가에 대해선 격리해제 전 검사를 해서 지역사회에 전파가 안 되도록 하는 추가 조처를 강구하고 있다"며 이같이 말했다.

일본 정부가 변이 바이러스 대응을 위해 외국인 입국 금지라는 강력한 조치를 꺼내든 가운데 정부는 내국인 확진 사례 등을 고려해 기존에 해왔던 입국 관리를 강화하기로 했다.

손영래 중수본 전략기획반장은 "외국인만 문제가 되는 게 아니라 내국인도 해당 국가에서 들어오는 경우가 있다"며 "영국발 입국자의 경우 내·외국인을 막론하고 격리 면제 조처를 안 하고 (자가격리) 들어갈 때 한 번, 끝날 때 한 번 '이중체크'를 통해 강력하게 관리하는 체계로 가고 있다"고 설명했다.

영국에서 지난 9월 처음 발견된 변이 바이러스는 전파력이 기존 바이러스보다 70% 정도 더 높은 것으로 전해졌다. 정부는 지난 23일부터 영국 런던 히스로공항에서 출발해 인천국제공항에 도착하는 항공편의 운항을 중단했다.

남아프리카공화국에서도 새로운 변이 바이러스가 발견됨에 따라 정부는 남아공발 입국자도 입국 시 발열 체크를 강화하고 격리해제 전 추가 검사를 시행키로 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr