국민의힘이 백신을 확보한 주요 국가들과의 '백신 스왑'에 나서야 한다고 목소리를 높였다.

최형두 국민의힘 원내대변인은 28일 논평을 통해 "'백신 스왑'을 동맹국과 우방국을 상대로 설득해야 한다"며 이같이 말했다.

그는 "글로벌 금융위기 때는 한미 간 동맹을 바탕으로 원화와 달러화를 맞바꿔 보증하는 '통화 스왑'도 했다"며 "인구수의 11배를 비축한 캐나다, 3~4배 비축한 미국의 백신 일정 부분을 먼저 받고 나중에 우리가 백신을 대량 확보하면 돌려주면 된다"고 목소리를 높였다.

최 대변인은 "백신을 받는 대신 백신 스왑에 협조한 국가에 설비 증설을 도와준다면 백신의 추후 대량 확보도 가능할 것"이라며 "정부여당은 야당과 머리를 맞대고 백신 스왑을 비롯한 초당적 백신 확보에 나서야 한다"고 강조했다.

