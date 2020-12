세계 최대 '3차원 암 게놈 지도' 구축

대규모 암 유전체 구조 변이 해독의 신규 전략 제시

암의 발병 원리를 이해하고 항암제 개발에도 정보 제공

[아시아경제 황준호 기자] 세계 최대 규모의 3차원 암 게놈 지도 데이터베이스가 구축됐다. 정인경 한국과학기술원 생명과학과 교수의 연구팀은 이병욱 한국생명공학연구원 국가생명연구자원정보센터 박사의 연구팀과 공동 연구를 통해 3차원 암 게놈 지도 데이터베이스를 만들어 28일 공개했다.

연구팀은 암 유전체에서 발생하는 다양한 구조 변이를 해독하기 위해 지금까지 공개된 모든 3차원 암 유전체 지도를 수집하고 이를 연구할 수 있는 신규 도구들을 개발했다. 이 결과 총 400여 개의 3차원 인간 게놈 지도 정보를 구축했다. 이들은 18개의 서로 다른 암종 뿐 아니라 비교 대상군으로 활용할 정상 세포 또는 조직의 3차원 게놈 지도를 포함한다.

특히 이들 3차원 암 유전체 지도를 해독하기 위한 신규 분석 도구들을 세계 최초로 개발하기도 했다. 기존에 알려진 구조 변이의 효과를 탐색할 수 있는 분석 도구, 임의의 구조 변이를 생성하여 사전에 기능을 예측해 볼 수 있는 분석 도구, 그리고 복잡한 구조 변이를 포함한 암 유전체에서 재조합된 3차원 암 게놈 지도 작성 도구 등이다. 연구팀은 이 도구들을 통해 3차원 암 게놈 지도의 변형이 어떤 유전자 조절에 관여하는지 예측할 수 있게 됐다고 밝혔다.

공동 교신 저자 이병욱 박사는 "최근 세포 내 3차원 게놈 구조 변화가 다양한 질병, 특히 암의 원인이 된다는 것이 밝혀지고 있는데, 이번 연구를 통해 이를 연구할 수 있는 도구들을 세계 최초로 개발했다?라며 "이번 연구 결과를 활용하면 암의 발병 원리를 이해하고 더 나아가 항암제 개발에도 중요한 정보를 제공할 것으로 기대된다?라고 말했다.

정인경 교수는 "암에서 빈번하게 발생하는 대규모 구조 변이의 기능을 3차원 게놈 구조 해독을 통해 정밀하게 규명 가능함을 보여줬다?라며 "이번 연구 결과는 아직 해독이 완벽하게 이루어지고 있지 않은 암 유전체를 정밀하게 해독하는 기술을 한 단계 더 발전시키는 계기가 될 것이다”라고 말했다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr