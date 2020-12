보성군, 찾아가는 보건 복지서비스 운영 분야 최우수기관 선정

촘촘한 복지안전망 구축 사각지대 해소 노력





[보성=아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 전남 보성군은 전라남도복지재단이 주관하는 복지 사각지대 해소 우수사례 공모전에서 찾아가는 보건 복지서비스 운영 분야 최우수기관으로 선정돼 전라남도지사 기관 표창을 받았다고 28일 밝혔다.

이번 공모전은 전남 22개 시·군을 대상으로 도내 복지 사각지대 해소를 위한 우수 활동 사례를 발굴해 이를 공유함으로써 지역 간 격차를 줄이고 사회 안전망을 확대하기 위해 실시됐다.

보성군은 △찾아가는 보건 복지서비스 인프라 구축, △읍면 인적 안전망 운영 활성화 △ 통합사례관리 및 지역보호체계 운영 등에서 우수한 평가를 받으면서 최우수 기관으로 선정됐다.

김철우 군수는 “앞으로도 서비스 대상 범위를 확대해 찾아가는 복지 상담과 주민 참여형 협력체계를 더욱 강화하고, 군민의 복지 체감도와 행복 지수가 높아질 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

한편, 군은 찾아가는 보건 복지서비스 추진 강화를 위해 읍·면에 '맞춤형 복지계 설치 및 복지직과 간호직 공무원을 추가 배치하는 등 읍면 기능 강화를 통해 현장 중심의 보건복지 서비스를 수행해 군민의 복지 체감도를 높이는 데 총력을 기울이고 있다.

