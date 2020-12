예술지원사업 정보 제공 누리집 '아트누리' 개설

예술지원사업 정보 검색, 지역·분야별 맞춤형 지원사업 추천 등 제공

"모바일 앱 구축해 접근성을 높이고, 지역·사업별 참여자 현황 제공"

문화체육관광부와 한국문화예술위원회는 예술지원사업 정보를 종합적으로 제공하는 누리집 '아트누리'를 개설한다고 28일 전했다. 예술인과 예술단체가 문체부 산하 문화예술 공공기관과 지역문화재단의 예술지원사업에 참여할 수 있도록 관련 정보를 모아 안내한다.

이전까지 예술지원사업 정보는 사업을 운영하는 기관별로 제공해 왔다. 예술인과 예술단체들은 필요할 때 정보를 얻지 못해 지원사업을 놓치는 경우가 허다했다. 국가문화예술지원시스템 등록 예술인 2853명을 대상으로 한 지난 6월 조사에서 51.3%는 예술지원사업이 언제 공지되는지 일정을 알지 못해 어려웠다고 답했다. 예술지원사업마다 공고하는 기관이 달라 찾기 어려웠다는 응답도 62.1%에 달했다.

앞으로는 '아트누리'에서 제공하는 예술지원사업 정보 검색, 지역·분야별 맞춤형 지원사업 추천, 카카오톡·전자우편을 통한 지원사업 신청 마감일 알림 등으로 어려움을 해결할 수 있다. 관계자는 "내년까지 이동통신 응용프로그램(모바일 앱)을 구축해 접근성을 높이고, 예술지원 거대자료(빅데이터)를 기반으로 지역·사업별 참여자 현황을 제공할 계획"이라고 했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr