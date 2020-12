주호영 "공수처에 협력한 추천위원, 독재 앞잡이 비판 못 면할 것"

[아시아경제 김혜민 기자, 임춘한 기자] 주호영 국민의힘 원내대표는 28일 고위공직자범죄수사처(공수처)장 후보 추천위원회 강행에 반발하며 기존 후보들을 대상으로 다시 회의를 진행할 경우 "법적으로 문제를 삼을 것"이라고 밝혔다.

주 원내대표는 이날 오전 국회에서 열린 비상대책위원회 회의에 참석해 "기존 후보들은 모두 요건을 채우지 못해 거부된 사람들"이라며 이 같이 말했다.

그는 "윤석열 검찰총장이 정권 비리 수사하니까 인사권을 가진 대통령이 검찰을 얼마나 핍박했나. 공수처는 이를 막고자 야당 추천 공수처장이 살아있는 권력을 대통령 인사권으로부터 자유롭게 수사하자고 시작한 것"이라며 "그런데도 추미애의 검찰, 추미애의 공수처류가 돼 검찰을 파괴하는 공수처를 출범하려 하고 있다"고 날을 세웠다.

주 원내대표는 그러면서 "이런 공수처를 만드는데 협력하면 추천위원들은 두고두고 역사의 죄인이 될 뿐 아니라 독재 정권의 앞잡이란 비판을 못 면할 것"이라며 "다시 한 번 역사 앞에 겸허한 마음으로 사법체계 깨뜨리는데 앞장섰단 비판 듣지 않도록 고민하고 임해달라"고 촉구했다.

그는 박병석 국회의장과 더불어민주당을 향해 "공수처장 추천과 함께 대통령 특별감찰관과 북한인권재단 이사도 동시에 선임하기로 했다"며 "오늘 (공수처장 후보) 결정 전에 이 역시 같이 해야 한다"고 강조했다.

변창흠 국토교통부 장관 후보자의 인사청문보고서 채택과 관련해선 "국민의힘 국토위원, 정의당도 부적격이어서 채택돼선 안 된다고 밝힌 바 있다"며 "국민의힘은 금명 간 블랙리스트 작성 혐의, 부정채용 혐의로 변 후보를 형사고발할 것"이라고 말했다.

주 원내대표는 정부의 사회적 거리두기 격상 문제에 대해서도 "3단계 요건을 다 갖췄으면 어떤 어려움이 있어도 가야 하는 것 아닌가"라며 "정치방역에 집착하다가 '이럴 줄 알았지'라는 국민 탄식이 안나오도록 정권을 쥔 사람은 책임과 부담을 같이 가져가야 한다"고 강조했다.

코로나 백신 확보와 관련해서는 "(국가 간) 백신 스와프를 치밀하고 집요하게 추진해달라"며 "캐나다는 이미 남는 백신을 갈라 쓰겠다고 했고, 백신을 많이 확보한 나라도 재정문제가 있기 때문에 노력하면 불가능하지 않다. 정부가 앞장서 노력해달라"고 촉구했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr임춘한 기자 choon@asiae.co.kr