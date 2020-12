진주시-한국장학재단, 대학생 학자금 대출이자 지원

업무협약 체결, 2021년부터 시행

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 진주시와 한국장학재단은 진주시 대학생 학자금 대출이자 지원을 위한 업무협약을 체결했다고 28일 밝혔다.

2021년부터 시행되는 이번 협약으로 지역 대학생들의 경제적 부담을 덜어주고 학업에 전념할 수 있는 환경을 조성해 지역인재 육성에 도움 될 것으로 기대된다.

지원 대상은 학자금 대출이자 지원 공고일 기준 본인이 진주시에 주민등록 됐거나, 부모가 공고일 기준 1년 이상 진주시에 주민등록 돼 있으면서 한국장학재단의 취업 후 상환 학자금대출 또는 일반상환 학자금대출을 받은 대학생이다.

지원범위는 2016년부터 한국장학재단에서 받은 학자금 대출의 발생 이자다.

시 관계자는 “신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 경제가 어렵고 상환에 대한 부담이 가중되는 상황에서 대학생들의 부담이 조금이나마 줄길 바란다”고 말했다.

