웰컴저축銀, 코로나와 싸우는 의료진에 성금 2억 전달

[아시아경제 김효진 기자] 웰컴저축은행은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복을 위해 의료현장 및 일선에서 헌신 중인 의료진에 2억원의 성금을 기탁했다고 28일 밝혔다.

성금은 희망브리지 전국재해구호협회를 통해 전달된다. 전달된 성금은 코로나19와 맞서 싸우는 의료진을 위한 체온 보호용 의류, 충전식 손난로, 넥워머 등의 구입에 사용된다. 총 5000개 세트로 제작돼 전국 선별진료소 의료진에 우선 전달될 예정이다.

김대웅 웰컴저축은행 대표는 “코로나19 확산 저지와 국민들의 생존을 위해 밤낮으로 헌신하는 의료진에게 작은 응원이라도 될 수 있으면 좋겠다"고 말했다.

웰컴저축은행은 올 초 코로나19의 급속한 확산으로 의료용품 구매에 어려움을 겪으며 일상생활을 이어가기 어려웠던 대구·경북 지역 취약계층을 위해 성금 1억원을 기탁한 데 이어 임직원이 나서 헌혈 캠페인을 펼치는 등 코로나19 위기 극복을 위한 공헌 활동을 지속적으로 전개하고 있다.

