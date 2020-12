[포토]지오영, 서대문구에 도서 240권 기증

서대문구, 작은도서관 등 독서문화공간에 기증도서 비치

[아시아경제 박종일 기자] 서대문구(구청장 문석진)는 의약품과 의료기기 유통업체인 지오영(대표 조선혜)이 최근 도서 240권을 구에 기증해 왔다고 28일 밝혔다.

지오영은 전 직원이 매달 한 권의 책을 함께 있는 사내 프로그램을 운영하고 2016년부터는 매년 서대문구에 도서를 기증하는 등 책 읽는 문화 조성에 이바지해 오고 있다.

시집부터 과학서적까지 다양한 분야의 기증 도서는 새해 작은도서관 등 서대문구 내 독서문화공간에 골고루 비치된다.

최근 구청 대회의실에서 열린 도서기증식에서 지오영 교육·홍보실 성희진 상무는 “구에 기증한 책을 주민 분들이 접하고 계시는 것에 보람을 느끼며 앞으로도 꾸준히 도서 기증을 이어가겠다”고 말했다.

문석진 서대문구청장은 “벌써 5년째를 맞은 지오영의 책 나눔이 지역사회 내 독서 문화 확산에 많은 도움이 되고 있다”며 감사의 뜻을 전했다.

