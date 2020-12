하나카드, 가맹점 모바일 홈페이지 오픈…"스마트폰으로 매장관리하세요"

매장 정보 조회, 매출 취소 등 모바일로 처리

매장 홍보 위한 '픽파트너스 프로그램'도 운영

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 개인사업자의 편리한 매장 관리를 위해 '가맹점 모바일 홈페이지 서비스'를 새롭게 제공한다고 28일 밝혔다.

이 서비스는 매장 관리를 위한 관리자 페이지에 접속 시 PC로만 가능하던 기존의 방식을 모바일로 처리할 수 있도록 만든 서비스다. 이를 통해 관리자는 언제 어디서나 쉽게 접속해 빠르고 편리하게 매장 관리를 할 수 있다.

가맹점 모바일 홈페이지 서비스의 주요기능은 ▲가맹점 정보의 조회 및 변경 ▲실시간 매출 내역 조회 ▲원하는 방식으로의 매출 취소(상계·통장회입) 신청 ▲로그인 시 아이디 및 패스워드를 입력하는 불편 없이 간편히 로그인 할 수 있는 잠금 번호 로그인 등이 있다.

이 중에서 눈에 띄는 기능은 '픽파트너스 프로그램'이다. 홍보하고 싶은 대상의 조건(성별, 연령, 지역, 고객 선호 업종 등)과 고객에게 제공 하고싶은 쿠폰 내용을 직접 입력하면 하나카드의 대고객 채널(하나카드 '나만의 픽')을 통해 고객에게 매장을 홍보 할 수 있다. 이는 매장 홍보를 위해 마땅한 방법이 없는 소상공인 자영업자에게 효율적인 홍보수단이 될 것으로 기대된다.

하나카드는 가맹점 모바일 홈페이지 서비스 출시를 기념해 내년 1월 31일까지 신규 가입고객 대상으로 이벤트도 진행한다. 서비스에 신규 가입하면 자동으로 이벤트 참가 대상이 되며, 응모 기간 종료 후 추첨을 통해 아이패드, 건강 박스(스마트 체온계, 마스크, 멀티비타민, 손 소독제로 구성) 경품을 제공할 예정이다. 또 하나카드 공식 페이스북에서는 최근 어려움을 겪고 있는 자영업자들에게 응원의 메시지와 함께 동네 추천 가게 이름을 댓글로 소개하면 추첨을 통해 경품(후라이드 치킨)을 제공한다. 페이스북 이벤트는 1월 10일까지 진행된다.

유은숙 하나카드 마케팅본부 과장은 "이번 서비스를 통해 가맹점의 정보 변경이나, 매출 조회 및 취소 등의 업무를 디지털로 편리하게 처리할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 자영업자분들을 위한 편의 서비스를 적극적으로 개발해 제공할 예정"이라고 말했다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr