안철수 “제가 서울시장 당선돼도 정치보복 없을 것”

“내로남불식 적폐청산 되풀이할 생각 없어”

[아시아경제 임춘한 기자] 안철수 국민의당 대표는 28일 “제가 서울시장에 당선돼도 정치보복은 결코 없을 것이다. 지난 9년간의 시정을 서울시가 미래로 가기 위한 축적의 시간으로 받아들일 것”이라며 “잘된 것은 계승하고 잘못된 것은 반면교사로 삼을 일이지, 모든 것을 원점으로 돌려놓고 책임을 물어야 할 무의미한 시간이었다고 생각하지 않는다”고 밝혔다.

안 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 “얼마 전 서울시 내부 사정을 잘 아는 분으로부터 소중한 충고의 말씀을 들었다”며 “전임시장이 워낙 오래 시정을 장악하고 있었기에 어쩔 수 없이 시장의 사적 관심과 사업에 동원된 서울시 공무원들이 야당 후보 당선에 상당한 불안감을 느끼고 있다는 이야기였다”며 이같이 말했다.

그는 “이번 서울시 보궐선거의 성격, 그리고 보궐선거로 당선된 집행부의 성격은 문재인 정권의 무능과 폭주, 전임 시장에 대한 정치적 심판의 의미도 있지만 무엇보다 지난 서울시정 9년을 제대로 결산하여 대안을 만들어 나가는 것”이라며 “새 집행부가 모든 것을 갈아엎고 모두에게 책임을 묻는 청산에만 집중한다면 우리는 또다시 극심한 분열과 혼란에 빠질 것이다. 문재인 대통령과 더불어민주당 정권의 마구잡이 내로남불식 적폐청산을 되풀이할 생각은 추호도 없다”고 밝혔다.

이어 “새 집행부가 구성되는 즉시 정책역량이 입증된 시민사회, 야권의 건전하고 능력 있는 정치인, 대학과 연구소 등 학계의 정책전문가, 전문 기업인, 서울시 공무원 등으로 구성된 ‘서울미래비전위원회’를 설치해 지난 서울시정 9년에 대한 결산작업에 착수하겠다”며 “그 결산 과정과 결과를 투명하게 공개하고 시민의 의견을 반영하여 서울시의 새로운 시정개혁 방향과 미래 비전을 다듬겠다”고 덧붙였다.

안 대표는 문 대통령을 향해서는 “윤석열 검찰총장 임명 때 하셨던 말씀처럼, 검찰의 살아있는 권력 비리 수사는 막지 말아야 한다. 국민 대다수가 납득 할 수 없는 잘못된 인사, 무리한 임명을 철회하라. 강행 처리한 무리수 법들에 대해서는 거부권을 행사하고 국회에서 다시 논의해 달라고 요청하라”며 “야당을 존중하는 협치를 복원하여 정치를 정상화해야 한다”고 강조했다.

안 대표는 “안이하고 무책임한 백신 확보 실패와 무능을 감추기 위한 거짓말에 대해서도 솔직하게 잘못을 인정하고 사과하라”며 “다른 나라들보다 반년이나 늦은 백신 구매 계약 뉴스만으로 민심의 분노를 덮으려고 잔꾀 부리지 말라”고 말했다.

