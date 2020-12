속보[아시아경제 임주형 기자] 성탄절 연휴 동안 광주광역시와 전남에서 코로나19 확진자 75명이 발생했다.

28일 광주시에 따르면 전날 자정 기준으로 코로나19 확진자 7명이 추가 발생했다.

이들은 1043~1049번 확진자로 분류됐다.

집단감염이 발생한 에버그린실버하우스(요양원)와 청사교회 관련 확진자가 각각 4명과 1명씩 늘었고, 2명은 감염경로를 파악 중이다.

성탄절 연휴 동안 광주에서는 25일 28명, 26일 17명, 27일 12명 등 57명의 확진자가 발생했다.

전남에서는 연휴 기간 25일 6명, 26일 5명, 27일 7명 등 확진자 18명이 추가됐다.

