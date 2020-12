"결사옹위" 北김일성 광장 수천명 리허설…8차 당대회 임박

내년 1월로 예고된 북한의 제8차 노동당 대회 개최가 초읽기에 들어갔다. 평양 김일성광장과 인근 미림비행장에서는 카드섹션·퍼레이드 연습 장면이 잇따라 포착되고 있다.

미국의 북한 전문매체 38노스는 26일(현지시간) 김일성광장에서 수천 명의 사람들이 목적 불명의 리허설을 하는 모습을 담은 위성사진을 공개했다. 사진에서는 참가자들이 붉은색 한글로 '결사옹위'라는 글자를 만든 모습이 보인다.

38노스는 "내년 1월로 예정된 제8차 노동당대회와 관련이 있는 것으로 보인다"고 추정했다. 카드섹션의 타이밍과 정확성을 위해 연습이 필요하다는 것이다. 다만 '결사옹위'라는 메시지 자체는 특별할 것이 없다는 평가다.

38노스는 "당대회 전후로 최소 1번의 퍼레이드가 예상된다"며 평양 동쪽의 미림비행장에서도 연습 장면이 관측돼 왔다고 전했다. 38노스는 지난 18일 김일성광장에 미상의 구조물이 세워진 것이 포착됐다고 전한 데 이어 이 임시 구조물이 높은 장벽에 둘러싸인 채 광장 서편에 그대로 남아 있다고 밝혔다. 또 구조물의 목적은 불분명하지만 주변에서 리허설이 열리고 있다고 말했다.

38노스는 광장 동쪽에 두 번째 구조물이 나타났다며 이는 광장에 대규모 군중을 끌어모으는 12월 31일 밤의 연례적인 새해 전야 행사를 위한 무대일 수 있다고 예상했다. 다만 이 전야 행사가 올해에도 또 열릴지, 아니면 이 무대가 당대회와 관련된 것인지는 불분명하다고 했다.

8차 당대회와 관련한 움직임들이 잇따라 관측되면서 행사 개최도 임박한 것으로 보인다. 북한은 "내년 1월 중" 이라고만 했을 뿐, 공식적으로 개최 날짜를 밝힌 한 적은 없다.

신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 방역 문제로 당대회를 늦출 수 있다는 전망도 일각에서 제기됐으나, 1월 10일 이전에 열릴 가능성이 높다는 관측이 지배적이다.

북한의 내부결속 운동인 '80일전투' 종료 시점이 힌트다. 북한은 지난 10월 10일(당 창건 75주년)을 전후로 80일 전투에 돌입했는데, 이번 주중이 종료 시점으로 추정된다.

2016년 5월 7차 당대회를 앞두고도 북한은 '70일전투'를 시작했고, 70일전투 종료 4일 뒤에 7차 당대회를 개최했다. 8차 당대회가 이르면 다음주 개최될 가능성이 있는 셈이다.

이 경우 북한 최고지도자가 매년 1월에 해오던 신년사는 또 생략될 수도 있다. 올해에도 김정은 국무위원장은 지난해 12월에 열린 당 전원회의 결과로 신년사를 대체했다.

북한이 조만간 8차 당대회 개최일을 발표할 수도 있다. 통일부 당국자는 "7차 당대회의 경우 개최 10일 전 노동당 중앙위 정치국 결정서를 발표해 개최일을 공개한 바 있다"고 설명했다.

김 위원장은 8차 당대회에서 경제발전 5개년 계획과 새로운 대외전략 노선 등을 밝힐 것으로 예상된다.

