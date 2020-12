[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주에서 코로나19 확진자가 2명 추가 발생했다.

27일 광주광역시에 따르면 이날 오후 6시 기준 코로나19 확진자가 2명 추가돼 누적 확진자는 1042명으로 늘었다.

2명 모두 최근 확진자가 연이어 발생하고 있는 에버그린실버하우스(요양원)과 관련됐다.

지난 20일 868번 확진자가 발생한 이후 에버그린요양원과 관련된 누적 확진자는 52명으로 늘었다.

한편 광주지역에서는 이날 앞서 확진 발표된 3명을 포함해 총 5명이 확진됐다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr