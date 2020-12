▲이순자씨 별세, 조일묵(전 삼성SDS 상무)·조인묵(LS전선 커뮤니케이션부문장 이사)·조현묵(원일산업 부장)씨 모친상, 이남숙·박선미·우현숙씨 시모상 = 27일, 경기 고양시 백석동 일산병원 장례식장 9호실, 발인 29일 오전 8시

