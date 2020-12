코로나 변이 바이러스, 日까지 확산…30대 조종사 감염 확인

공항 검역소 아닌 시중 의료기관서 확진된 첫 사례

[아시아경제 김지희 기자] 영국에서 시작된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 변이 공포가 일본까지 확산하는 분위기다. 일본 정부가 입국 규제 등에 나섰지만 이미 공항 검역소에서 걸러지지 않은 코로나19 변이 확진자 발생했다.

27일 일본 NHK에 따르면 도쿄에 거주하는 30대 항공기 조종사와 그의 가족인 20대 여성이 전날 코로나19 변이 바이러스에 감염된 것으로 확인됐다. 특히 이들은 공항 검역소가 아닌 일반 의료기관을 통해 확진 판정을 받았다. 일본에서 코로나19 변이 바이러스가 공항 검역소 외에서 확인된 것은 이번이 처음이다.

남성은 영국 런던에 머물다 이달 16일 일본에 들어왔으며, 여성은 영국을 방문한 적이 없다. 다만 남성은 항공기 조종사라는 이유로 공항 검역 대상에서 제외됐다.

이 남성을 통해 변이 바이러스가 유입됐다고 본다면 사실상 일본 내에서 코로나19 변이 바이러스의 전파가 시작된 셈이다.

전날 와키타 다카지 일본 국립감염증연구소 소장은 기자회견에서 "모든 바이러스의 유전자가 확인된 것은 아니나, 앞으로도 변이된 바이러스 감염이 늘어날 가능성이 있다"고 밝힌 바 있다.

앞서 일본에서는 영국에서 온 5명이 코로나19 변이 바이러스에 감염된 사실이 공항 검역소 검사에서 확인된 바 있다.

