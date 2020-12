[신간안내]'인크루서파이 통합의 기술' 外

'트렌드 모니터(2021)'

◆인크루서파이 통합의 기술= 더 나은 리더를 꿈꾸는 이들을 위한 실용적 안내서. '인크루서파이(Inclusify)'란 직원들이 진정한 소속감을 느끼도록 협력·개방적인 환경을 조성하는 것을 뜻한다. 시작은 각기 다른 개성과 특성을 있는 그대로 수렴하는 자세다. 저자는 이를 기치로 내걸어야 하는 이유를 객관적 자료를 바탕으로 열거한다. 여섯 가지 리더의 전형을 가리키고, 인크루서파이어로 거듭나는 방법을 맞춤형으로 소개한다. "직원 참여도가 수익과 직결되는 경쟁적인 인재 시장에서 혁신, 성장, 지속적인 성공으로 향하는 핵심 도구가 되어줄 것이다."(스테파니 K. 존슨 지음/이지민 옮김/비즈니스맵)

◆트렌드 모니터(2021)= 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 시대의 생산활동과 일상생활, 여가·문화생활을 점검 및 예측한다. 주요 키워드로 '개인의 정체성 찾기'를 꼽는다. 대부분의 일상이 비대면으로 전환되면서 비판·조언 등의 균형 감각이 유지되기 어려워졌다는 이유에서다. 트렌드에는 어떤 영향을 미칠까? 저자들은 현재를 살아가는 대중 소비자들의 경험과 욕망을 가까운 미래를 전망하는 중요한 변인으로 생각한다. 그 삶의 방식을 다각도로 살피고 내년 소비자들의 행동을 전망한다.(최인수·윤덕환·채선애·송으뜸 지음/시크릿하우스)

