외국인, 4주만에 '사자' 전환

[아시아경제 송화정 기자]외국인이 국내 증시에서 4주만에 순매수로 돌아섰다.

27일 한국거래소에 따르면 외국인은 지난 21일부터까지 24일까지 한 주 동안 국내 주식시장에서 약 4536억원을 순매수했다. 코스피시장에서 506억원을, 코스닥시장에서는 4038억원을 각각 사들였다.

외국인이 지난 주 가장 많이 사들인 종목은 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 374,000 전일대비 3,500 등락률 -0.93% 거래량 465,132 전일가 377,500 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [주간HOT종목]카카오, 외국인·기관 '관심 UP'…성장에 주목[주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자카카오, 최근 5일 개인 47만 2829주 순매도... 주가 37만 4500원(-0.79%) close 였다. 외국인은 지난 주 카카오를 879억원 순매수했다. 뒤이어 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 7,500 등락률 -2.11% 거래량 2,076,258 전일가 355,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 대기업 내부거래 공시위반 여전…총수있는 기업 상표권사용료 ↑[주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자코스피, 사상 첫 '2800선' 돌파 마감 close 을 875억원 사들였다. 이밖에 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 563,000 전일대비 9,000 등락률 +1.62% 거래량 361,601 전일가 554,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달 close (822억원), 엔씨소프트 엔씨소프트 036570 | 코스피 증권정보 현재가 897,000 전일대비 9,000 등락률 +1.01% 거래량 96,941 전일가 888,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자강화된 '사회적 거리두기'에도 언택트 관련주는 '잠잠'[클릭 e종목] 엔씨소프트, 신작 기대감 선반영 시작 close (617억원), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 156,600 전일대비 6,200 등락률 +4.12% 거래량 1,158,819 전일가 150,400 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달 close (559억원), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 12,000 등락률 +1.49% 거래량 335,065 전일가 806,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자코스피, 사상 첫 '2800선' 돌파 마감코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞 close (442억원), 삼성물산 삼성물산 028260 | 코스피 증권정보 현재가 139,000 전일대비 2,000 등락률 +1.46% 거래량 1,181,832 전일가 137,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피 close (441억원), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 187,000 전일대비 2,000 등락률 +1.08% 거래량 1,061,140 전일가 185,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 현대차, 검색 상위 랭킹... 주가 1.62%현대차, 러시아 GM 공장 인수 완료…연 30만대 생산 체제 구축강보합 출발 코스피…2750선 회복 close (373억원), 메드팩토 메드팩토 235980 | 코스닥 증권정보 현재가 109,500 전일대비 8,100 등락률 +7.99% 거래량 1,398,909 전일가 101,400 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 메드팩토, 희귀의약품 임상 자금 위한 1000억 투자 유치[e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일[실전재테크]최고 50%대 수익…'배당주펀드' 투자해볼까 close (358억원), 녹십자 녹십자 006280 | 코스피 증권정보 현재가 363,500 전일대비 12,500 등락률 -3.32% 거래량 403,736 전일가 376,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 녹십자, 제대혈 테마 상승세에 5.12% ↑국산 코로나19 치료제, 내달 공급 '속도'녹십자, 주가 34만 5500원.. 전일대비 -1.57% close (288억원) 등을 순매수했다.

지난 주 외국인이 가장 많이 판 종목은 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 3,900 등락률 +5.28% 거래량 32,502,870 전일가 73,900 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 제가 말씀드렸습니다. 삼성전자 간다고! 딱! 한번 더 드립니다!삼성전자, '협성회 출범 40년'…"협력사는 가장 든든한 동반자"[주간증시 리뷰]연말 2800 돌파한 코스피…번갈아 신고가 찍은 삼성전자·LG전자 close 였다. 외국인은 지난 주 삼성전자를 1483억원 순매도했다. 이어 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 72,800 전일대비 2,900 등락률 +4.15% 거래량 5,870,143 전일가 69,900 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 삼성전자우, 외국인 3만 2602주 순매수… 주가 1.72%삼성전자우, 외국인 37만 6851주 순매도… 주가 -0.29%외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 close 를 1209억원 팔았다. 이밖에 솔루스첨단소재 솔루스첨단소재 336370 | 코스피 증권정보 현재가 49,600 전일대비 5,100 등락률 -9.32% 거래량 3,129,896 전일가 54,700 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 두산솔루스, 룩셈부르크 계열사 주식 802억원에 추가취득외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일 close (552억원), LG LG 003550 | 코스피 증권정보 현재가 85,000 전일대비 1,400 등락률 -1.62% 거래량 1,473,751 전일가 86,400 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 대기업 내부거래 공시위반 여전…총수있는 기업 상표권사용료 ↑LG, 주가 8만 4000원 (-2.78%)… 게시판 '북적'외국 펀드 공격에도…政 "'3%룰' 간섭 여지 없다" close (365억원), 한국전력 한국전력 015760 | 코스피 증권정보 현재가 27,000 전일대비 200 등락률 +0.75% 거래량 5,487,118 전일가 26,800 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 한국전력, 이시간 주가 +0.19%.... 최근 5일 개인 431만 9394주 순매도한국전력, 최근 5일 개인 389만 6271주 순매도... 주가 2만 6650원(-0.56%)한국전력, 최근 5일 개인 404만 6397주 순매도... 주가 2만 7300원(-2.67%) close (325억원), 기아차 기아차 000270 | 코스피 증권정보 현재가 61,700 전일대비 300 등락률 +0.49% 거래량 1,271,051 전일가 61,400 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 기아차 셀토스, 올해 인도서 가장 많이 팔린 SUV '1위'조직부터 사명까지 확 바뀐 기아차 "전기차 모빌리티 선도"기아차, 롤 월드챔피언 '담원 게이밍'과 네이밍 스폰서십 체결 close (295억원), 포스코( POSCO POSCO 005490 | 코스피 증권정보 현재가 271,000 전일대비 3,500 등락률 +1.31% 거래량 251,708 전일가 267,500 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 '탄소중립 신기술' 대기업 R&D지원 내년 본격논의내년부터 5년간 온실가스 배출한도 26억800만t…한진 등 추가포스코, 6·25 전쟁 16개국 참전용사들에 감사패 증정 close ·267억원), LG디스플레이 LG디스플레이 034220 | 코스피 증권정보 현재가 17,850 전일대비 400 등락률 -2.19% 거래량 7,122,580 전일가 18,250 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 LG디스플레이, 이시간 주가 -1.37%.... 최근 5일 개인 173만 3663주 순매수외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 LG디스플레이, 이시간 주가 +0.28%.... 최근 5일 개인 487만 5115주 순매도 close (254억원), 신한지주 신한지주 055550 | 코스피 증권정보 현재가 33,300 전일대비 450 등락률 +1.37% 거래량 2,853,145 전일가 32,850 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 돌고 도는 순환매…실적 기대에도 비상 못한 금융주외국인, 3주 연속 '팔자'…코스닥은 '사자' 지속 [주간증시 리뷰]2770선 강보합 코스피, 외인·기관 매도에 개인 2兆 매수 대응 close (254억원), KT&G KT&G 033780 | 코스피 증권정보 현재가 88,400 전일대비 800 등락률 +0.91% 거래량 888,142 전일가 87,600 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 증권사 애널리스트들이 추천한 우량주 투자포인트 분석 한국증권금융, 21일 '우리사주대상' 시상식 열려[클릭 e종목]"KT&G, 중동 향 수출 회복…실적 회복 본격화" close (251억원) 등이 외국인 순매도 상위에 올랐다.

연말 증시에는 배당 기대감이 반영돼 있다는 분석이다. 노동길 NH투자증권 연구원은 "현재 코스피 레벨에는 배당 관련 기대가 상당 부분 반영돼 있다"면서 "기대감은 전통적 배당주보다 코스파200 내 배당정책 제고가 기대되는 종목데 집중돼 있다"고 말했다. 노 연구원은 "외국인이 선물 위주로 국내 익스포저를 늘리는 환경에서 대형주의 상대 수익률은 연말까지 다소 둔화할 수 있는 환경"이라며 "대형주 상대 수익률이 재차 높아질 수 있는 시점은 외국인 현물 순매수 전환을 기대할 수 있는 2021년 초가 될 것"이라고 덧붙였다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr