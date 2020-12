KT, 시즌 라이브커머스 '쇼핑라이브' 출시

[아시아경제 구채은 기자] KT가 시즌(Seezn)에 통신사 OTT 최초로 라이브커머스 플랫폼 '쇼핑라이브(쇼핑Live)'를 선보인다.

27일 KT에 따르면 시즌의 쇼핑라이브는 모바일에 최적화 된 세로형 라이브커머스 방송이다. 이용자와 판매자가 실시간으로 소통해 구매, 결제까지 가능하다. 시즌 홈 화면 배너를 통해 접속할 수 있다. 상품 구매를 원하는 경우 시청 중 '구매하기'만 누르면 해당 사이트로 바로 이동된다.

KT는 현대홈쇼핑, GS홈쇼핑과 제휴해 쇼핑라이브 서비스를 시작했다. 오는 2021년 중 신세계TV쇼핑, KTH 등 T커머스와의 콘텐츠 제휴도 논의 중이다. 향후 홈쇼핑사와 협력해 커머스 콘텐츠를 공동 제작하고 시즌 라이브 공연 콘텐츠를 신규 상품으로 출시하는 등 '콘텐츠+커머스' 분야 강화 방안을 모색할 방침이다.

더불어 현대홈쇼핑 및 단말 제조사와 제휴해 신규 스마트폰 쇼핑 라이브를 진행, 단말 유통 채널도 확대할 계획이다. 이 밖에 시즌의 결제수단인 '코코'나 KT 청구서 결제 제공과 코코 적립 혜택을 준비하고 있다.

쇼핑라이브를 통해 KT-홈쇼핑사 콜라보 상품을 구매하는 고객은 추가 할인혜택을 받을 수 있다. KT는 매주 홈쇼핑사와 콜라보 상품을 선정해 추가 할인 쿠폰을 증정한다. 오는 30일 오후 6시 진행되는 현대홈쇼핑과 더바디샵 케어 세트 쇼핑 라이브에서는 시즌 고객 한정 7% 할인 쿠폰을 추가 제공한다.

KT는 쇼핑라이브 론칭을 기념해 오는 28일부터 내년 1월24일까지 시청 고객 전원에게 코코를 증정하는 이벤트를 진행한다. 기간 중 쇼핑라이브를 1분 이상 시청하면 1000코코, 30분 이상 시청하면 5000코코를 받을 수 있다.

유현중 KT 랩스 모바일미디어사업P-TF장(상무)은 "시즌 쇼핑라이브는 국내 대형 홈쇼핑사를 유치해 고객들에게 쉽고 믿을 수 있는 커머스 서비스를 제공하고자 한다"며 "내년에도 KT의 빅데이터를 기반으로 맞춤형 상품 추천 기능을 고도화하고 시즌의 주 이용자인 2030 MZ세대를 겨냥한 상품 라인업을 강화하겠다"고 밝혔다.

구채은 기자 faktum@asiae.co.kr