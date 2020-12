응급구조학과 재학생 3명, 생활안전용품 사용 설명서 UCC작품 호평

[아시아경제 호남취재본부 이관우 기자] 호남대학교는 응급구조학과 재학생들의 동영상 작품이 소방청이 주최한 ‘제19회 대한민국 안전대상’ 문화 콘텐츠 공모부문에서 한국소방안전원장상을 수상했다고 27일 밝혔다.

응급구조학과 박지혜, 윤현동, 김미 학생 등 3명은 ‘생활안전용품 사용 설명서’를 제목으로 하는 UCC 작품을 통해 손전등과 소화기, 완강기 등 실생활 속에서 사용하는 소방관련 용품들을 소개하고 올바른 사용법을 설명했다.

호남대 응급구조학과는 정은경 교수의 지도하에 지난해 실시된 제18회 대한민국 안전대상에서도 안전문화 콘텐츠 공모부문에 참가해 한국소방원장상을 수상하기도 했다.

