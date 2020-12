경기도 첫 '특별 생활치료센터' 27일 시흥에 문열어

[아시아경제(시흥)=이영규 기자] 경기도형 '특별 생활치료센터'가 27일 문을 열었다.

경기도는 시흥시 정왕동 옛 시화병원 건물에 제1호 경기도형 특별 생활치료센터를 개설, 27일부터 운영에 들어갔다고 밝혔다.

특별 생활치료센터는 생활치료센터와 감염병 전담 의료기관의 중간단계 개념으로 경증환자 가운데 산소공급이나 수액 등이 필요한 환자에 특화된 생활치료센터다.

제1호 센터는 20실 72병상(중환자 병상 12개) 규모로 경기도의료원 안성병원에서 전담한다.

의료진 100명을 포함해 경기도, 시흥시, 소방, 군ㆍ경, 용역 등 총 130여명이 행정총괄과 의료ㆍ심리, 구조ㆍ구급 3개 팀으로 근무한다.

의료인력은 기존 생활치료센터 대비 3~4배 많은 수준으로 도는 경기의료원, 경기도소방재난본부 등에서 긴급 의료인력을 지원받고, 도내 종합병원들의 협조를 구해 의료지원단을 구성할 계획이다.

특별 생활치료센터는 침상에서 산소 공급이 가능하며 병원과 비슷하게 수액 공급 등 기본 의료 서비스를 제공할 수 있다.

이동형 음압기를 건물 창문마다 설치해 외부로 나가는 공기는 철저하게 정화한다.

도는 특별 생활치료센터에 입소한 환자의 중증도가 심해지면 병원으로 즉시 이송해야 하는 만큼 특별 생활치료센터, 병상배정팀, 홈케어시스템 운영단으로 구성된 협조체계를 구축, 긴밀히 협력하기로 했다.

