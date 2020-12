전환사채, 신주인수권부 사채 발행 효과는?

[아시아경제 박지환 기자] 흔히 전환사채나 신주인수권부 사채를 발행하면 주주에게 안좋은 영향을 준다는 인식이 많다.

일반적으로는 맞는 말이다. 쉽게 돈을 빌릴 수 있는 회사라면 굳이 경영자의 지분이 희석될 수 있는 이 같은 주식연계채권 발행을 하지 않을 것이기 때문이다.

하지만 전환사채나 신주인수권부 사채 발행이 무조건 나쁜 것만은 아니다. 이들 채권 발행시 효과를 살펴보자. 우선 전환사채, 신주인수권부사채는 모두 기업의 발행 주식수를 늘린다. 주식수와 함께 기업에 들어오는 현금도 함께 늘어나는 구조이다.

전환사채는 투자자입장에서 원금 대신 발생회사의 주식으로 채권을 상환 받는 회사채를 말한다. 전환사채 발행은 전환된 만큼 이자가 발생하는 부채를 줄인다. 즉 해당 부채는 자기자본으로 대체되기 때문이다. 그 결과 기업 입장에서 전환사채는 이자가 발생하는 부채와 연간 이자 부담이 줄어드는 효과를 얻는다.

신주인수권부사채는 원금의 회수와 함께 발행회사의 신주에 대한 인수권을 가질 수 있는 권리를 가진 회사채를 뜻한다. 신주인수권부사채 역시 행사된 만큼 발행 기업의 현금성 자산을 늘어나게 한다. 기업은 들어온 현금으로 자산이 증가하고, 해당 자산을 활용한 이자수익을 얻는다.

주주가치를 희석시킬 가능성도 있다. 특히 리픽싱 조항을 주의해야 한다. 주주 입장에서는 만약 주식의 가격이 하락하면 수익을 볼 수 있는 가능성이 그만큼 낮아지는 위험 부담이 있다. 이 때문에 회사에서는 전환가격이나 행사가격을 하락한 주가와 연동해 다시 산정하는 리픽싱 조항을 산입하는 경우가 종종 있다. 이 경우 이자발생부채이 줄어드는 것이나 현금 자산이 들어오는 규모는 기존과 동일한데 발행되는 주식 수만 증가해 주당 가치에 안 좋은 영향을 줄 수 있다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr