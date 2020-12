■고용노동부

<국장급 승진>

▶충남지방노동위원회 위원장 김도형

▶인천지방노동위원회 위원장 임영미

<과·팀장급 전보>

▶홍보기획팀장 김태연

▶기획재정담당관 박종환

▶혁신행정담당관 김초경

▶직업능력평가과장 윤수경

▶근로감독기획과장 이민재

▶산재예방정책과장 손필훈

<과장급 채용>

▶산업재해보상보험재심사위원회 사무국장 이성희

