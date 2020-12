쿠웨이트도 코로나19 백신 접종 시작

[아시아경제 권재희 기자] 걸프 지역의 아랍국가 쿠웨이트가 24일(현지시간) 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 대규모 접종을 시작했다.

이날 쿠웨이트 KUNA 통신에 따르면 쿠웨이트가 접종하는 코로나19 백신은 미국 제약사 화이자와 독일 바이오엔테크가 공동으로 개발한 제품으로 고령층과 의료인들이 우선접종 대상이다.

쿠웨이트 총리인 셰이크 사바 칼리드 알하마드 알사바도 이날 코로나19 백신을 맞았다.

그는 "화이자와 바이오엔테크의 코로나19 백신은 안전하다"며 "이는 여러 국제기구에 의해 승인받은 제품"이라며 국민들에게 백신 접종을 권했다.

이어 "쿠웨이트에서 백신 접종이 수개월 동안 이뤄질 것"이라고 말했다.

앞서 쿠웨이트는 지난 13일 화이자 백신의 긴급사용을 승인한 바 있다.

국제 통계 사이트 '월드오미터'에 따르면 인구가 427만 명인 쿠웨이트의 코로나19 누적 확진자는 23일 기준 14만8773명으로 이 중 924명이 숨졌다.

중동 국가들은 최근 코로나19 백신 접종에 나서고 있다.

카타르가 23일 화이자 코로나19 백신의 접종을 시작했으며 앞서 사우디아라비아가 17일, 이스라엘이 20일 각각 화이자 백신의 접종을 개시했다.

아랍에미리트(UAE)는 지난 14일 중국 제약업체 시노팜(중국의약그룹)이 개발한 코로나19 백신 접종에 돌입했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr