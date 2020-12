[아시아경제 권재희 기자] 아베 신조 일본 전 총리가 유권자에게 향응을 제공한 것으로 드러난 '벚꽃 모임 전야제' 논란에 대해 "나는 모르는 가운데 진행됐다고 해도 도의적 책임을 통감한다"고 24일 밝혔다.

이날 국회에서 열린 기자회견에서 아베 총리는 "깊이 반성하는 동시에 국민께 사과드린다"고 말했다.

앞서 도쿄지검 특수부는 정부 주최 행사인 '벚꽃 보는 모임'을 계기로 행사 전날 밤 지역구 주민을 도쿄의 고급호텔로 초청해 향응을 제공한 것과 관련해 고발된 아베 전 총리에 대해 이날 불기소 처분을 내렸다.

한편 아베 전 총리는 오는 25일 중의원 운영위원회에 출석해 벚꽃 모임 전야제 논란에 대한 자신의 입장을 설명할 예정이다.

