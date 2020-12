[아시아경제 박지환 기자] 계룡건설 계룡건설 013580 | 코스피 증권정보 현재가 27,050 전일대비 350 등락률 +1.31% 거래량 132,065 전일가 26,700 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 [다시뛰자 건설코리아] 225만㎡ 경협 산단 조성… LH, '미얀마판 한강의 기적' 이끈다[e 공시 눈에 띄네]코스피-18일[e공시 눈에 띄네]코스피-11일 close 산업은 한국전력공사와 서울 동남권지역 전기공급시설 전력구 공사를 수주했다고 24일 공시했다.

계약금액은 671억3800만원 규모이다. 이는 지난해 매출 대비 2.95% 규모다. 계약기간은 2023년 12월 31일까지다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr