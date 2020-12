코스피, 사상 첫 '2800선' 돌파 마감

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 사상 처음으로 '2800선'을 돌파하며 장을 마쳤다. 코스피 3000시대에 대한 기대감도 점점 현실화하고 있다.

24일 코스피는 전 거래일보다 1.70% 오른 2806.86로 마감했다. 종가 기준 종전 최고치 기록 2778.68를 사흘 만에 새로 썼다.

이날 지수는 전날보다 2.78포인트(0.10%) 오른 2762.60로 출발하며 장 초반부터 상승세를 나타냈다. 오후 들어서는 상승 폭을 확대하며 2800선을 넘었다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 1170억원, 6319억원 사들였다. 반면 개인은 7510억원 순매도 했다.

시가총액 상위종목 가운데서는 시총 1위 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 77,800 전일대비 3,900 등락률 +5.28% 거래량 32,317,535 전일가 73,900 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 삼성-현대차의 합작! 전기차 배터리분야 최강 주도 株!이제 시작입니다! 전기차! 독점공급! 강하게 터지는 주도 株![특징주]삼성전자, 장중 7만8800원 신고가 경신 close 의 상승세가 돋보였다. 삼성전자는 전날보다 3900원(5.28%) 급등한 7만7800원을 기록하며 지수 상승을 이끌었다. SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 118,000 전일대비 2,000 등락률 +1.72% 거래량 3,478,433 전일가 116,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞초호황 기대감, 삼전·SK하이닉스 신기록 쓰나테스, 69억원 규모 반도체 제조장비 공급계약 체결 close 와 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 818,000 전일대비 12,000 등락률 +1.49% 거래량 270,386 전일가 806,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞[클릭 e종목] LG전자·마그나 협업…그룹 전반으로 확대잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피 close 등도 각각 1.72%, 1.49% 오르며 지수를 끌어올렸다. 반면 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 794,000 전일대비 2,000 등락률 -0.25% 거래량 112,920 전일가 796,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달코스피·코스닥 모두 하락전환 close (-0.25%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 347,500 전일대비 7,500 등락률 -2.11% 거래량 2,022,142 전일가 355,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞국내치료제! 임상 결과발표! 치료제 나옵니다!차익실현 매물 우르르…제약주 곤두박질 close (-2.11%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 282,000 전일대비 2,000 등락률 -0.70% 거래량 452,158 전일가 284,000 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞코스피, 개인·외국인 순매수에 강세...'2780선' 기록[e공시 눈에 띄네] 코스피-23일 close (-0.70%) 등은 하락했다.

코스닥은 전날보다 0.60% 오른 928.68에 마감했다. 지수는 전 거래일보다 0.13% 오른 924.34에 개장한 이후 상승 흐름을 지속했다.

이날 외국인과 기관은 각각 3031억원, 3024억원 순매수하며 지수를 이끌었다. 개인은 5744억원어치 순매도했다.

시가총액 상위 종목 중에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 168,000 전일대비 2,200 등락률 -1.29% 거래량 3,855,518 전일가 170,200 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 코스피, 장중 역대 최고치 경신...'2800선' 눈앞차익실현 매물 우르르…제약주 곤두박질코스피, 개인·외국인 순매수에 강세...'2780선' 기록 close (-1.29%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 89,100 전일대비 700 등락률 -0.78% 거래량 863,875 전일가 89,800 2020.12.24 15:30 장마감 관련기사 에이치엘비, 검색 상위 랭킹... 주가 -0.11%잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달 close (-0.78%) 등을 제외한 모든 종목이 올랐다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr