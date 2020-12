정현웅 전남 함평군의원 ‘지방의정봉사상’ 수상

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 정현웅 전남 함평군의회 의원이 전남시·군의회의장협의회에서 수여하는 ‘의정봉사상’을 수상했다.

24일 함평군의회에 따르면 의정봉사상은 전남시·군의회 의장회가 전남도 22개 시·군의회 의원 중 코로나19 방역 및 집중호우 피해 극복을 위해 헌신하고 지방의회의 위상을 드높인 모범적인 의원에게 주는 상이다.

정 의원은 제3·4대 후반기 부의장과 제8대 전반기 경제건설위원장을 지냈으며 활발한 의정활동을 통해 군민이 체감할 수 있는 다양한 정책을 제시하며 군민들의 고충 해결에 앞장서 왔다.

또 함평군 아동복지심의위원회 및 아동위원 구성·운영에 관한 조례안, 함평군 임업육성 및 지원에 관한 조례안 등을 제정하는 등 군민 생활과 밀접한 분야의 제도개선에 노력했다. 합리적인 정책 대안 제시와 소신 있는 발언으로 군민 모두가 행복한 함평을 만드는 데 앞장 섰다는 평을 받고 있다.

정 의원은 “코로나19 장기화로 인해 힘든 시기를 겪고 있는 군민들에게 격려와 위로의 말씀을 전한다”며 “어려움을 함께 극복해 나가기 위해 앞으로도 겸손한 자세로 지역사회 발전을 위해 힘쓰며 군민들과 소통하는 의정활동을 펼치겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr