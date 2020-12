코스피, 개인·외국인 순매수에 강세...'2780선' 기록

[아시아경제 박지환 기자] 24일 코스피가 개인과 외국인 투자자들의 순매수세에 힘입어 장초반 강세를 보이고 있다.

이날 오전 9시31분 현재 코스피는 전 거래일 대비 24.09포인트(0.87%) 오른 2783.91를 기록했다. 이날 코스피는 전장보다 2.78포인트(0.1%) 오른 2762.60으로 출발했다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 98억원, 547억원 순매수했다. 반면 기관은 나홀로 544억원 순매도했다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,700 전일대비 1,800 등락률 +2.44% 거래량 9,696,534 전일가 73,900 2020.12.24 10:07 장중(20분지연) 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달'삼성청년 SW아카데미' 3기 수료…2년간 1000여명 취업 성공 close (2.44%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 1,500 등락률 +1.29% 거래량 1,232,478 전일가 116,000 2020.12.24 10:07 장중(20분지연) 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달SK하이닉스, 검색 상위 랭킹... 주가 2.22% close (1.29%) 등이 상승했다. 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 352,500 전일대비 2,500 등락률 -0.70% 거래량 714,535 전일가 355,000 2020.12.24 10:07 장중(20분지연) 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달셀트리온, 주가 36만 1500원.. 전일대비 0.7% close (-1.97%), NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 282,500 전일대비 1,500 등락률 -0.53% 거래량 157,588 전일가 284,000 2020.12.24 10:07 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스피-23일네이버 종속회사, 라인플러스 주식 4454억원에 취득잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피 close (-0.53%) 등은 하락했다.

코스닥 역시 전날 대비 1.71포인트(0.19%) 상승한 924.88를 나타냈다. 시장에서는 개인이 259억원 순매도했다. 반면 외국인과 기관은 각각 211억원, 109억원 순매수했다.

시가총액 상위 10개 종목에서는 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 189,300 전일대비 2,700 등락률 +1.45% 거래량 381,163 전일가 186,600 2020.12.24 10:07 장중(20분지연) 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달[코스닥 거래대금 2600兆] '제약·바이오'가 상승 주도한 코스닥 close (-1.77%), 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 170,500 전일대비 300 등락률 +0.18% 거래량 1,380,548 전일가 170,200 2020.12.24 10:07 장중(20분지연) 관련기사 잠시 주춤 했지만…끝내 상승 마감 코스피셀트리온헬스케어, 주가 17만 3000원.. 전일대비 -0.12%국내치료제! 임상 결과발표! 대장 株 뒤집힌다! close (-1.23%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 238,400 전일대비 3,200 등락률 +1.36% 거래량 430,715 전일가 235,200 2020.12.24 10:07 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온제약, 검색 상위 랭킹... 주가 1.28%상승반전 코스피, 1% 오르며 2760대 도달국내치료제! 임상 결과발표! 대장 株 뒤집힌다! close (-0.85%) 등은 내렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr