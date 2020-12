네이버, 라인·야후 통합 속도…라인플러스 지분 취득(종합)

[아시아경제 이승진 기자] 네이버가 일본 자회사인 라인과 야후 재팬의 경영 통합에 속도를 내고 있다.

네이버는 23일 종속회사 라인이 '라인 분할 준비 주식회사'인 '라인 스플릿 프리퍼레이션'(LINE Split Preparation)의 주식 1주를 약 7683억원에 취득했다고 공시했다.

또 이날 네이버는 라인 스플릿 프리퍼레이션이 네이버의 한국 모바일서비스 계열사 라인플러스의 주식 494만2670주를 4454억원에 취득한다고 공시했다.

이로써 라인은 라인 스플릿 프리퍼레이션의 지분을 100%(13만301주) 갖게 됐고, 라인 스플릿 프리퍼레이션은 라인플러스의 지분을 100%(494만2670주) 갖게 됐다. 주식 취득 예정일은 28일이다.

아울러 라인은 또 다른 사업 준비 회사인 '시오도메 Z 홀딩스'(Shiodome Z Holdings)를 흡수합병한다고 공시했다. 합병 목적은 라인과 'Z 홀딩스'간 경영통합 달성을 위한 것으로, Z 홀딩스는 야후 재팬의 운영사다.

네이버는 "라인과 야후 재팬의 경영 통합 과정에 따른 절차"라며 "라인 종속회사들의 지분 관계를 정리하고 분할을 준비하는 회사를 승계·이관하는 등의 과정"이라고 설명했다.

일본의 '국민 메신저' 라인과 최대 포털 야후는 지난해 11월 경영 통합을 결정했다. 올해 8월 네이버와 소프트뱅크는 50대 50 지분으로 조인트벤처(JV) 형태의 합작법인 'A홀딩스'를 출범한다고 발표했다.

라인과 야후의 경영 통합은 내년 3월께 마무리될 예정으로, 통합 후에는 양사의 모회사인 소프트뱅크와 네이버가 절반씩 출자한 회사 밑에 Z홀딩스를 두고, 야후와 라인이 자회사로 편입된다.

네이버 창업자인 이해진 글로벌투자책임자(GIO)가 A홀딩스 이사회 회장 겸 공동대표를 맡고, 소프트뱅크의 미야우치 켄 최고경영자(CEO)가 공동대표를 맡을 예정이다.

이날 네이버는 "합병 일정의 주주총회 일자는 2021년 2월로 예정돼 있다"고 공시했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr