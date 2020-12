23일 환경공무관 2년 간 청소하며 주운 동전, 지폐에 모금액 더해 장애인복지시설에 전달

[아시아경제 박종일 기자] 동대문구(구청장 유덕열) 소속 환경공무관 119명이 연말을 맞아 어려운 이웃을 위해 뜻 깊은 기부를 했다.

119명의 환경공무관이 2년 동안 버스정류장 인근, 빗물받이 주변 등을 청소하며 주운 동전과 지폐 총 55만8000원에 환경공무관 모금액 59만5000원을 더해 총 115만3000원을 23일 동대문구의 장애인복지시설인 하늘꿈터에 전달한 것이다.

기부에 참여한 환경공무관은 “연말연시를 맞아 어려운 이웃에게 조금이나마 도움을 주고자 그동안 청소하며 모은 동전과 지폐, 환경공무원 전체가 단합, 모금한 성금을 기부하게 됐다”고 뜻을 밝혔다.

