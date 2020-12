현대모비스, 아산공장 생산 중단…"완성차 적정 재고 유지 정책"

[아시아경제 이승진 기자] 현대모비스 현대모비스 012330 | 코스피 증권정보 현재가 251,000 전일대비 7,000 등락률 +2.87% 거래량 360,412 전일가 244,000 2020.12.23 15:30 장마감 관련기사 현대차그룹, '코로나 여파'로 13년만에 CES 불참코스피, 과열 식히나…2750선 하회 0.9%↓코스피, 사흘 만에 상승 전환하며 2770선 마감… 코스닥 6일 연속 상승세 close 는 현대자동차 아산공장의 가동 중단에 따라 자사 아산공장의 생산을 중단한다고 23일 공시했다.

현대모비스는 "완성차 적정 재고 유지 정책에 따른 생산 라인 가동 중단"이라며 "현대차 아산공장에 공급하는 모듈 생산 차질이 예상된다"고 말했다.

생산 중단 분야의 매출액은 9966억원으로 작년 연결 총 매출액의 2.62% 규모에 해당한다.

생산 재개 예정일은 내년 1월 7일이다.

