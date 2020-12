한국서 중국으로 입국한 중국인, 코로나19 양성 판정

[아시아경제 김은별 기자] 한국에서 중국으로 입국한 중국 국적자 1명이 격리기간 이후 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 양성 판정을 받았다.

23일 선양만보 등 현지매체에 따르면 중국국적 여성인 인(尹) 모(67) 씨는 지난달 29일 남방항공 항공편으로 인천에서 선양으로 입국했다.

당시 그는 입국 후 공항에서 실시한 코로나19 검사에서 음성이 나왔다. 이후 집중격리 호텔에서 2주를 보내면서 혈청항체 및 핵산 검사를 했지만 모두 음성 판정을 받았고, 이달 13일 격리에서 해제돼 자택으로 돌아가 일상생활을 했다.

하지만 22일 병원 발열환자 진료소를 방문했고 23일 핵산검사 결과 양성 판정을받았다.

선양당국은 밀접접촉자를 격리시키고 환자가 방문했던 장소를 소독하는 등 전시에 준하는 비상 방역태세에 돌입했다.

랴오닝성에서는 항구도시 다롄에서도 15~22일 지역사회 내 확진자ㆍ무증상감염자가 26명 보고돼 당국이 주민 대상 전면검사에 나선 상황이다. 랴오닝성 당국은 새해와 춘제(春節ㆍ중국의 설)를 앞두고 코로나19 확산 방지대책을 발표했으며, 각 기관에 단체 하례회 및 대규모 회식모임 등을 모두 취소하도록 했다.

